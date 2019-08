L'index pourrait tomber plus vite que prévu

Annoncé en mai pour la fin de l'année ou au premier trimestre 2020, l'index pourrait finalement arriver plus tôt que prévu. L'organisme national de statistique a annoncé ce mercredi que l'adaptation des salaires pourrait tomber en octobre. Les salaires, pensions et traitements pourraient donc augmenter bien plus tôt.

Pour 2020, l'institut a constaté un ralentissement significatif du taux d'inflation, provoqué par la gratuité des transports publics et l'affaiblissement de l'économie.

Le mois des hausses

En plus de la prévision annuelle de l'inflation, le Statec a également présenté les chiffres de juillet, dans lesquels la hausse des prix à la consommation (0,7 %) a diminué par rapport à celle de juin. Les autorités attribuent cette baisse principalement aux offres spéciales saisonnières dans le secteur du commerce de détail.

Juillet a été le mois des augmentations avec les prix de l'essence et du diesel. Les conducteurs ont dû payer 1,3 % de plus pour le diesel et 0,2% de plus pour l'essence par rapport à juin. Une augmentation au niveau des coûts alimentaires s'est elle aussi fait ressentir: +0,3% et au niveau du prix des voyages également (+ 7,8%).

(L'essentiel)