Le centre de vaccination doit déménager

Attention si vous avez un rendez-vous pour vous faire vacciner, dans les prochains jours, au hall Victor-Hugo, au Limpertsberg. Le centre de vaccination qui s'y trouve doit en effet déménager provisoirement dès ce lundi, en raison de «problèmes techniques», indique le gouvernement dans un communiqué, sans préciser la nature des problèmes techniques.

Les personnes qui ont un rendez-vous à Victor-Hugo devront donc aller, à partir de lundi, à Luxexpo The Box, au Kirchberg, où un centre de vaccination sera installé, dans le hall 3C. Il est demandé de respecter les horaires des rendez-vous déjà pris, rien ne change à ce niveau-là. L'entrée se fait par le parking principal de Luxexpo. Le gouvernement ne précise pas non plus combien de temps ce transfert provisoire doit durer.