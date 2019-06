Bob Kieffer devient directeur du Trésor

Isabelle Goubin avait annoncé sa démission au poste de directrice du Trésor fin avril. Ce mercredi, son remplaçant a été annoncé, il s'agira de Bob Kieffer dès le 1er juillet. Actuellement premier conseiller de gouvernement au ministère des Finances, il restera intégré au sein de l'équipe du secrétariat général.

En reconnaissance, Isabelle Goubin est nommée directeur du Trésor honoraire. L'ancienne directrice du Trésor conservera sa présidence au Commissariat aux assurances et son affiliation au HCPF. C'est Tom Théobald, directeur du développement et de la promotion de la place financière, qui lui succédera afin de représenter le ministère des Finances au comité exécutif de Luxembourg for Finance.

Du grand changement

Vincent Thurmes, en charge de l’équipe «Services financiers, stabilité financière et cadre réglementaire de la Place financière», et Nima Ahmadzadeh, en charge de l’équipe «Affaires économiques et budgétaires» au ministère des Finances sous la responsabilité d’Isabelle Goubin, deviendront directeurs dès le 1er juillet. Vincent Thurmes deviendra également secrétaire permanent du Haut Comité de la place financière (HCPF). Nima Ahmadzadeh s'occupera de la présidence du Fonds souverain intergénérationnel (FSIL).

Maureen Wiwinius, conseiller au ministère des Finances, deviendra présidente de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Jennifer de Nijs, attachée, est quant à elle, nommée chargée de mission pour la finance durable.

(L'essentiel)