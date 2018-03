48 milliards belges placés au Luxembourg?

Les quotidiens belges «Le Soir» et «De Tijd» n'épargnent pas le Luxembourg, ce mardi, qualifié de «jardin fiscal pour les Belges» qui «se tournent vers une législation plus permissive en matière financière». En se basant sur des données extraites du registre de commerce du Luxembourg, les deux médias belges ont mené une enquête sur cent familles qui figurent parmi les plus riches en Belgique.

Selon «De Tijd», les 100 Belges les plus riches ont placé 48 milliards au Grand-Duché grâce à 160 sociétés qui possèdent une boîte aux lettres au Luxembourg. Et la plupart de ces sociétés ne paieraient que 4 815 euros de taxe annuelle. «Cette taxe est une petite somme», affirme l'expert fiscal Denis-Emmanuel Philippe, «mais si vous multipliez cette somme par les 50 000 sociétés, c'est un revenu non négligeable pour l'état luxembourgeois».

D'autres découvertes pendant la semaine

Quelques personnalités, traitées violemment de «belles brochettes d'escrocs», par «Le Soir», figurent parmi celles et ceux qui ont bénéficié du système. Au milieu de ces grandes fortunes, le nom de Yves Leterme est évoqué avec un mandat d'administrateur au sein de la société Tele Colombus Holding.

L'ancien Premier ministre belge (de novembre 2009 à décembre 2011), également ex-secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (de décembre 2011 à juin 2014), a affirmé qu'il n'y voyait pas de conflits d'intérêts avec ses précédentes fonctions et que cette boîte aux lettres avait été fermée depuis. Tout au long de la semaine, «Le Soir» et «De Tijd» annoncent qu'ils partageront dans leurs pages leurs découvertes.

