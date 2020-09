107 153 élèves vont ressortir trousses et cahiers

Dans les établissements publics, 52 043 écoliers et 39 005 lycéens feront leur rentrée lundi prochain, pour un total de 91 048 élèves, soit 1 715 de plus que lors de la précédente rentrée. Les effectifs des établissements privés restent, eux, quasiment stables avec 6 274 élèves dans l'enseignement primaire et 9 657 dans l'enseignement secondaire (+19 par rapport à la rentrée 2019).

À la rentrée, ce sont 53 224 enfants qui vont bénéficier des chèques-service accueil (CSA), soit 2 228 de plus que lors de la dernière rentrée (+4%). Accessibles aux enfants de frontaliers depuis septembre 2016, les chèques-services accueil seront distribués à 2 347 enfants de l'autre côté des frontières soit une explosion de 28% en un an.



En termes d'effectifs, le Lycée technique Mathias Adam est le plus important (1 914 élèves), devant le Lycée technique du Centre (1 882). L'Athénée est celui qui compte le plus d'élèves dans l'enseignement classique (1 362 élèves inscrits pour un total de 1 587). De leur côté, les Écoles européennes regroupent 5 972 élèves et le lycée Vauban 2 530.

Dans le public, tout ce petit monde sera encadré par 6 359 enseignants dans le fondamental (ultra-majoritairement des femmes, 81%) et 4 532 enseignants dans le secondaire (52% de femmes, 48% d'hommes).

