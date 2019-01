2018 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée

Il a fait, en moyenne, 11,1 °C sur l'année 2018, a indiqué ce vendredi MeteoLux en faisant le bilan climatologique annuel. C'est un record absolu depuis le début des relevé effectués depuis 1947 au Findel. 2018 devance désormais 2014 (10,8°C) et se situe 1,8 °C au-dessus de la moyenne des trente dernières années (9,3 °C).

Ce record global a été accompagné de plusieurs autres performances. Ainsi, le mois de janvier dernier, avec 4,5 °C, a été le deuxième plus doux jamais observé au Grand-Duché. Le 20 avril 2018 a lui été le jour d'avril le plus chaud, avec 27,9 °C qui ont battu un record datant de 1949. Quant au mois de mai, il a été le plus chaud jamais observé au Luxembourg, avec une moyenne de 16,3°C.

En juillet, le thermomètre est resté au-dessus des 25 °C 19 jours de suite, du 13 au 31. Et l'été 2018, avec 20,1 °C, est devenu le deuxième été le plus chaud, battu seulement par l'été de la canicule de 2003. En tout, l'année dernière a connu 76 jours à plus de 25 °C, un record deux fois supérieur à la moyenne sur les trente dernières années.

Une année sèche mais des précipitations extrêmes

Autre élément rapporté par MeteoLux, l'année dernière a été très ensoleillée, avec 2098,3 heures d'ensoleillement, soit 373,4 heures de plus que la moyenne. Ce qui situe 2018 en troisième position des années où le soleil a le plus brillé sur le Luxembourg, derrière 1959 et 2003, l'année de la canicule qui détient toujours le record avec 2 278,4 heures de soleil.

Côté précipitations, 2018 a connu un déficit de pluviométrie avec un cumul de 781,9 litres par mètre carré (l/m²), alors que la moyenne luxembourgeoise est de 896,9 l/m². 1976 reste de loin l'année la plus sèche enregistrée au Grand-Duché (541 l/m²). Une sécheresse qui n'a pas empêché les inondations de la fin du printemps, avec deux records de précipitations dans la nuit du 31 mai au 1er juin. Il est tombé 39,4 l/m² en 3h et 59,2 l/m² en 12h.

