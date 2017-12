Le Grand-​​Duc appelle à sauver la planète

Le Grand-Duc Henri a livré, dimanche soir sur RTL, son discours de Noël. «Souvenons-nous de l'ambiance qui régnait en fin d'année dernière, des peurs et des crispations latentes. La montée du populisme semblait inexorable», rappelle le chef de l'État. Or, «les événements de ces derniers mois ne sont pas allés dans ce sens. Le projet de construction européenne est sorti renforcé des consultations populaires», se réjouit Henri. Une tendance qui «redonne confiance pour aborder l'avenir» a insisté le Grand-Duc, pour qui «l'intégration européenne est plus nécessaire que jamais».

Dans le rétroviseur de l'année 2017 qui s'achève, Henri se souvient de sa participation à la conférence sur le climat COP 23 à Bonn, en novembre. Il raconte sa rencontre, «dans une salle anonyme» et une «ambiance grave, pesante», avec «des leaders des pays qui auront le plus à souffrir des conséquences du réchauffement climatique». Certains de ces pays sont «tout simplement appelés à disparaître du fait de la montée des océans».

Une situation qui concerne les populations de nombreux micro-états d'Asie-Pacifique. «Ils n'ont pas de futur. Il n'y a pas pire comme destin annoncé». Pour le chef de l'État luxembourgeois, il est plus urgent que jamais d'agir enfin. «Cette détresse appelle l'action. Il est vital que s'enclenchent les mécanismes de luttes contre le réchauffement climatique et que nous passions à la vitesse supérieure». Une action nécessaire pour toute la planète, et dans laquelle le Luxembourg peut être utile pour «trouver de nouveaux partenaires et de nouveaux financements».

Solidarité nationale

Car le Grand-Duc a aussi évoqué le Grand-Duché, dans ce discours de Noël. Il a rappelé sa participation, avec la Grande-Duchesse, à l'inauguration du tram. «Ce grand jour pour la mobilité marque une étape importante dans l'histoire des infrastructures de notre pays. Le développement spectaculaire de notre économie a engorgé notre infrastructure routière», déplore-t-il. «Notre pays se dote d'un outil qui fait ses preuves ailleurs. D'autres chantiers s'annoncent pour le rendre encore plus attrayant. Je formule le vœu que cette nouvelle offre rencontre le succès qu'elle mérite. Afin que chacun y trouve son compte, mais aussi afin que le développement économique de notre pays ne soit pas contrarié».

Un développement économique qui va de pair avec la solidarité. «N'oublions pas que trop de nos citoyens éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts mois par mois et qu'ils ne sont pas en situation de tirer profit du bien-être général. Ils requièrent toute notre attention. Notre faculté d'aller l'un vers l'autre est dans notre ADN, cultivons-la avec beaucoup d'attention».