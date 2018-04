Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Tournoi Neymar Jr’s Five Samedi, une centaine d'équipes s’affronteront pour désigner celle qui représentera le Luxembourg, le 21 juillet, au Brésil, dans la finale mondiale du «Neymar Jr's Five». Les participants ont rendez-vous samedi, à 8h, à Cessange. Des équipes de cinq s’affronteront sur de petits terrains. À chaque but encaissé, une des équipes perd un de ses joueurs. Dès 18h, les seize équipes finalistes se retrouveront à l’Abbaye de Neumünster, dans une ambiance très brésilienne (capoeira, percussions, danseuses). C'est vers 21h que l'on connaîtra le nom des gagnants. Ils iront à Praia Grande, pour la finale mondiale en présence de Neymar Jr., star du Brésil et du PSG.

Samedi. Éliminatoires dès 9h, au centre sportif Boy Konen, à Cessange.

Phase finale entre 18 et 21h, à l'Abbaye de Neümunster.

Out Of The Crowd L’incontournable rendez-vous des fans de musiques alternatives nous offre à nouveau une belle affiche pour sa 15e édition. Le mot d’ordre du festival? Mettre à l’honneur les musiques nouvelles, du rock indie à l’électro, en mettant toujours l’accent sur la découverte. Pour son 15e anniversaire, le Out Of The Crowd s’est fait plaisir, et nous offre une affiche réjouissante. Fer de lance de la scène indie-rock européenne, Motor-psycho sera la tête d’affiche.

Samedi, 15h30, à la KuFa, à Esch-sur-Alzette.

Entrée: 30/35 euros.

Marché de l’Octave Les poissons frits sont de retour sur la place Guillaume II (Knuedler). Le marché de l’Octave est le corollaire populaire à la fête religieuse la plus importante du Luxembourg, l’Octave. Avec ses allures de kermesse où stands de jeux et d’adresse côtoient ceux de la gastronomie locale, il attire plus de 90 000 visiteurs. Le marché débutera samedi et durera seize jours.

De samedi au 6 mai, au Knuedler.

Metalfestival Kopstal Les fans de metal ne manqueront pas de se retrouver pour la 11e édition du Metalfestival Kopstal, qui réunira neuf groupes, dont Mindpatrol, Desdemonia, Cosmogon, Sleeper’s Guilt ou encore Last Prophecy.

Samedi, 15h30, au Centre Wiert-spesch, à Kopstal.

Entrée: 13 euros.

Télévie Samedi, les anciennes gloires du sport luxembourgeois font leur retour au profit du Télévie. Pour la neuvième fois, la Dream Team, équipe composée en grande partie de grands anciens sportifs sera sur le terrain lors de la grande journée de clôture du Télévie. Le montant des dons récoltés le sera pour faire avancer la recherche dans la lutte contre le cancer et la leucémie.

Des activités seront organisées samedi à Bettembourg, Kehlen, Rambrouch, Walferdange et Rodange.

Noel Gallagher’s High Flying Birds Les Gallagher sont loin d’avoir dit leur dernier mot. Si leur hypothétique réconciliation, tout comme une reformation fantasmée d’Oasis, a longtemps alimenté les potins et les forums de fans, c’est finalement sur le terrain musical que la fratrie la plus célèbre de Manchester a fait son grand retour, à l’automne dernier.

Vendredi, 20h, à la Rockhal, à Esch-Belval.

Entrée: 44 euros.

Portes ouvertes des institutions Samedi, le public découvrira des institutions de l’intérieur. Cette 6e édition de la journée portes ouvertes mettra plusieurs instances du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire à l’honneur. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et la Cour des comptes seront ouverts aussi. La Banque centrale de Luxembourg proposera des ateliers de découverte de la monnaie pour les plus jeunes. Du ministère d’État à celui des Affaires étrangères et européennes, au Conseil d’État, en passant par le bâtiment historique des Terres Rouges du ministère de la Culture, et la direction de la Coopération, le gouvernement se dévoile également. La présentation de la carte d'identité est obligatoire dans tous les lieux.

Samedi, de 10 à 18h.

