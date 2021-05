Une reconstitution de l'homicide de Bonnevoie

Que s'est-il exactement passé le soir du 26 janvier dernier? Pourquoi et de quelle façon le jeune Rafael, 18 ans, «lycéen calme et posé» a été mortellement poignardé par deux individus? C'est pour répondre à ces questions que le juge d'instruction en charge de l'affaire, a procédé à une reconstitution des faits ce lundi, a indiqué le parquet, dans un communiqué.

«La reconstitution sur les lieux de l’infraction a pour but d’avoir une meilleure compréhension de l’ensemble du dossier et de contribuer à la manifestation de la vérité», est-il écrit. Cette reconstitution a été réalisée en présence des deux personnes inculpées - deux mineurs de 15 et 17 ans - et de leurs avocats. Ils sont aujourd'hui tous deux placés à l'Unité de sécurité de Dreiborn. Ils sont accusés d'homicide volontaire.

Des représentants notamment de la Police technique, du Service de police judiciaire et de la Police de la région Capitale, ainsi qu’un magistrat du parquet de Luxembourg, ont assisté aux opérations sur place.

(mc/L'essentiel)