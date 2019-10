Explosion et incendie dans une usine à Echternach

Peu après 12h30, ce mardi, un Mobile Reporter de L'essentiel nous a envoyé plusieurs photos et une vidéo signalant un incendie sur la zone industrielle d'Echternach, au nord-est du Luxembourg, et tout près de la frontière allemande. Sur les images, on a constaté un long panache de fumée noire s'élevant vers le ciel. Selon les premières indications des forces de l'ordre, il s'agissait d'une explosion à l'intérieur de l'usine Euro-Composites.

Contacté par téléphone, vers 13h, notre Mobile Reporter nous a précisé que plusieurs camions de pompiers étaient arrivés sur les lieux, à proximité de la société Euro-Composites qui emploie plus de 800 personnes et qui transforme des matériaux composites pour le secteur industriel. Selon d'autres photos envoyées par notre communauté de Mobiles Reporters, la fumée noire était visible à plusieurs km à la ronde.

Les fumées vers l'Allemagne

Le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) nous a confirmé vers 13h15 que la société Euro-Composites était bel et bien touchée par cet incendie. Cedric Gantzer, porte-parole du CGDIS a ajouté à L'essentiel que la cellule de crise était activée. Il n'y a, a priori, pas de blessés sur le site qui a été évacué. Un journaliste de L'essentiel, présent sur place, a appris que c'est de la résine phénolique, utilisée dans les technologies spatiales, qui a pris feu au sein de l'entreprise.

Selon l'application GouvAlert.lu, il était indispensable de laisser le passage libre aux services de secours. Des fumées importantes se dirigent vers l'Allemagne et il est fortement conseillé de garder portes et fenêtres fermées de manière préventive dans toutes les régions limitrophes. «Nous nous préparons à une longue mission. 80 pompiers sont engagés sur les lieux de l'incendie», a encore précisé Cedric Glantzer. «Nous avons utilisé des drones pour faire un point précis de la situation et nous avons recherché d'éventuelles substances nocives». Sur le coup de 14h40, les pompiers sont parvenus à maîtriser l'incendie.

[Feu d'envergure en cours ] sur le site industriel d'eurocomposite à Echternach. 80 pompiers luttent actuellement afin d'éviter une propogation du brasier. Fort dégagement de fumée. pic.twitter.com/vXsKldcaoF — CGDIS (@CGDISlux) October 1, 2019

Ce n'est pas la première fois que la société Euro-Composites est confrontée à un incendie. En février 2015 déjà, durant la nuit, une installation de chauffage thermique avait pris feu provoquant une épaisse fumée et des dégâts matériels très importants. La production de certaines substances oblige en effet de chauffer des huiles à des températures dépassant les 600 degrés.

