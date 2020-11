«Gardez vos masques, même en plein air»

«Tout le monde peut venir en ville en respectant les règles sanitaires actuelles», nous a indiqué Patrick Goldschmidt, échevin de la ville de Luxembourg qui a notamment, la mobilité, les fêtes et les marchés dans ses attributions. «Je recommande d’ailleurs aux gens de garder leurs masques, même en plein air, ce qui est plus sûr pour tout le monde». Après avoir accueilli beaucoup de monde les deux derniers week-ends dans ses rues commerçantes, la capitale joue désormais la carte de la prudence, alors que de nouvelles restrictions pourraient tomber d'ici lundi.

Dans les conditions actuelles, il est toutefois compliqué de se projeter dans les semaines à venir. «On espère que si tout le monde fait l’effort de manière collective, on pourra peut-être éviter que des mesures plus restrictives soient prises», espérait encore, le mercredi 18 novembre, Serge Wilmes, Premier échevin qui, lui, a le tourisme et le commerce dans ses attributions. «Si c’est malheureusement, le cas, on n’aura pas le choix. D’où l’intérêt d’appeler tout le monde à plus de responsabilités».

«Se montrer responsable pour combattre le virus»

Et de rappeler les importantes capacités de parkings aux quatre coins de Luxembourg. «12 000 places de disponibles, c’est énorme», souligne-t-il. «Et donc il n’y a vraiment pas d’arguments pour ne pas venir en ville. En plus, ici, vous êtes vraiment à l’air libre, ce qui n’est pas négligeable, car dans les centres commerciaux, on se trouve tout de même dans un espace fermé. Et notre ville a plus à offrir que du shopping, avec de la culture, des paysages magnifiques, de l’architecture grandiose et des espaces verts. À nous aussi de faire de la ville un point d’attrait pour ceux qui veulent faire du commerce».

Et force est de constater que cela fonctionne plutôt bien pour le moment, «mais nous lançons également un appel à tous ceux qui viennent, car on a eu beaucoup de monde, les deux derniers samedis», reconnaît Serge Wilmes. «Alors, il faut vraiment respecter les gestes barrières et porter le masque, car si c’est noir de monde, c’est bien, mais tout le monde doit se montrer responsable pour combattre le virus. Donc portez le masque, si vous venez en ville. Et c’est très important de faire passer ce message au-delà des frontières du Luxembourg». «Nous vivons surtout d’une bonne activité», a encore ajouté la Bourgmestre Lydie Polfer, «non seulement ici en ville, mais également dans tout le pays. Et c’est extrêmement important que tout le monde y contribue. On s’en sort très bien pour le moment, mais il faut continuer».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)