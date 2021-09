Le concierge de l'école blessé à coups de chaise

Alerté par des bruits suspects, le concierge de l'école primaire du Limpertsberg, rue Batty Weber, est tombé nez à nez avec quatre individus dans les couloirs du bâtiment, dans la nuit de dimanche à lundi, vers minuit. Des cambrioleurs qui «sortaient de différentes pièces» fait savoir la police.

Un cinquième cambrioleur est alors arrivé et a assené plusieurs coups de chaise au concierge qui est tombé au sol. La bande a ensuite pris la fuite et aucun des individus n'avait encore été repris lundi matin. Selon la police, ils étaient vêtus de survêtements, de pulls à capuche et portaient des masques. Aucun détail sur un éventuel butin n'a été apporté.

Le concierge, lui, a été pris en charge à l'hôpital.

(nc/L'essentiel)