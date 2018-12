Une voiture a percuté un camion sur l’autoroute A1

Un accident spectaculaire s’est produit samedi matin sur l’autoroute A1 entre Luxembourg et Trèves. Les secouristes de Grevenmacher ont été appelés vers 6h55, ont-ils indiqué. Une voiture venait de percuter un poids lourds à hauteur de l’aire de Wasserbillig.

Alors que le camion s’arrêtait à rentrer sur l’aire de repos, il a été percuté par l’arrière par une voiture, pour une raison encore indéterminée. Le véhicule a percuté le poids lourd de manière frontale, avant de revenir sur la chaussée et d’effectuer des tonneaux. La course s’est terminée en travers de la chaussée, à cheval sur les deux voies de circulation.

Seule la conductrice se trouvait à bord de son véhicule. Les secouristes ont dû faire preuve de précaution pour la désincarcérer de son véhicule. La victime se trouve «assez gravement blessée», selon le Centre d’intervention et de secours de Grevenmacher-Mertert (CISGM), et a été transportée à l’hôpital. Le chauffeur du poids lourd ne souffre quant à lui d’aucune blessure. Les images témoignent de la violence du choc. Les dégâts matériels sont importants et l’autoroute a été complètement bloquée à la circulation pendant la durée des travaux de nettoyage, le temps d’évacuer tous les débris.

(jg/L'essentiel)