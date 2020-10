«Un couvre-​​feu car les gens n'ont pas fait attention»

«Franchement, je m'y attendais», reconnaît François Koepp, 48h après l'annonce d'un couvre-feu de 23h à 6h au Luxembourg. Pour autant, pas question pour lui de charger les autorités luxembourgeoises, suite à cette décision. «Le gouvernement a bien fait, nous le soutenons! Si rien n'avait été décidé, cela aurait pu être encore plus grave, avec le risque d'une fermeture totale», martèle-t-il.

«Non, nous ne sommes pas un cluster, le gouvernement l'a encore rappelé. Le Covid-19 se répand, car les gens n'ont pas fait attention, à la maison. Ensuite, ils sortent et contaminent d'autres personnes», déplore-t-il. Et l'Horesca d'apparaître comme dommage collatéral d'une seconde vague de l'épidémie qui touche la plupart des pays d'Europe. Mais au Luxembourg, le couvre-feu débutera plus tard dans la soirée, à 23h. Le secrétaire général salue cette décision: «Heureusement que ce n'est pas 19h, 20h ou 21h. Bien-sûr, les restaurateurs vont devoir s'organiser différemment en ouvrant une heure plus tôt par exemple». En contact régulier avec les différents ministres concernés, François Koepp parie sur la mise en place effective de la mesure «en fin de semaine». «Les membres de la fédération nous ont bien sûr appelé pour savoir quand cela va débuter. Ils se font beaucoup de souci».

«J'espère qu'ils resteront ouverts jusque 22h30-22h45»

Lui aussi s'inquiète face à cette crise sanitaire qui n'en finit pas. «Les prochains mois vont être difficiles avant, je l'espère, un lancement de la vaccination au mois de mars». En attendant, le secteur de l'hôtellerie-restauration va souffrir, avertit M. Koepp, qui invite les professionnels à «respecter les consignes et à inciter les salariés à se faire tester». Pour faire face à cette seconde vague et aux nouvelles mesures de confinement qui vont affecter les entreprises, de nouvelles aides pourraient être instaurées, confirme François Koepp. Au cœur des discussions, la prise en charge d'une partie des coûts fixes des hôtels, cafés et restaurants.

Une petite lueur d'espoir pour aborder un mois compliqué pour ces établissements. «J'espère qu'ils resteront ouverts jusque 22h30-22h45», souhaite François Koepp, qui en profite pour lancer un appel aux autorités, concernant les contrôles en période de couvre-feu. «Que les agents comprennent qu'il faut parfois un peu de temps pour retourner au parking et rentrer chez soi. Les clients doivent avoir le temps de s'habituer». Tolérance souhaitée donc pour une nouvelle mesure encore jamais vue dans l’histoire récente du Luxembourg...

(Thomas Holzer/L'essentiel)