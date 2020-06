Les «dealers frontaliers» sévissent autour de la gare

Chaque semaine, entre 50 et 75 dossiers sont ouverts par la police ou la justice pour des infractions liées à la drogue dans le seul quartier de la Gare de Luxembourg. «Nous avions eu des échos disant que, suite au déconfinement, la situation dans le quartier de la Gare avait à nouveau empiré» alors qu'elle s'était calmée pendant la crise du coronavirus, explique Laurent Mosar, député CSV. Le parti chrétien-social avait demandé l'organisation d'une réunion jointe des commissions parlementaires de la Sécurité intérieure et de la Justice. Elle s'est tenue mercredi matin, avec des représentants de la police, de la justice et du gouvernement.

«Les chiffres sont impressionnants et confirment que la situation est préoccupante. Entre 3 000 et 4 000 consommateurs réguliers de drogue viennent s'approvisionner à Luxembourg», poursuit le député. Le CSV a demandé aux ministères de coopérer pour trouver une solution au problème et un débat plus vaste doit avoir lieu à la rentrée. En attendant, les effectifs de police du quartier de la Gare ont été renforcés fin 2019. «Les policiers affectés dans le quartier de la Gare, notamment pour lutter contre les trafics de drogues, vont y rester», confirme Stéphanie Ampain, présidente Déi Gréng de la commission de la Sécurité intérieure.

«Agir sur les addictions»

Mais même avec 30 agents, la police a expliqué en commission qu'elle ne pouvait pas tout faire toute seule. «Le problème d'insécurité et de drogue est également lié au manque d'effectif dans la police, que le gouvernement tente de résoudre», veut rassurer l'élue écologiste. Pour son confrère chrétien-social, le problème est plus grave que ça. «La justice aussi a expliqué que c'était difficile pour elle de prendre des mesures, car les trafiquants, souvent, n'ont pas de domicile au Luxembourg. Ce sont des frontaliers dealers de drogue qui viennent chaque jour de France ou de Belgique. Il faudra des mesures très ponctuelles contre ce genre de criminalité», poursuit Laurent Mosar.

Mais la répression ne suffira pas, rétorque-t-on du côté de la majorité. Pour Stéphanie Empain, il faut prendre le mal à la racine. «Des réflexions vont être menées avec le ministère de la Santé pour agir sur les addictions aux drogues, car tant qu'il y aura des clients, il y aura des trafiquants».

