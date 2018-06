Des réfugiés dans l'ancien garage Jaguar

Un temps envisagé comme nouveau centre de contrôle technique, l’ancien garage Jaguar au 293, route d’Arlon, à Luxembourg-Ville, pourrait changer de fonction. Selon nos informations, l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) envisagerait très sérieusement d’y accueillir des demandeurs d’asile, tous primo-arrivants.

Un contrat de bail aurait même déjà été signé entre le propriétaire des lieux et l’organisme chargé d’accueillir les demandeurs d’asile. Vu la taille du bâtiment et de ses dépendances sur l'arrière, l’OLAI prévoirait d'y loger quelque 300 réfugiés. En premier lieu, il s’agirait de transférer les 180 demandeurs d’asile installés provisoirement dans l’ancien centre de logopédie afin de pouvoir enfin libérer les locaux et démarrer le chantier du futur lycée pour professions de santé. Ensuite, il y aurait encore suffisamment d’espace pour y loger 120 réfugiés de plus. Plus, éventuellement, des espaces de bureau.

Une lettre du ministère des Infrastructures est déjà arrivée sur le bureau des autorités communales expliquant en détail les travaux à réaliser. Charge désormais aux services techniques de la capitale de voir si le projet respecte les règles et à la commune, dirigée par une coalition SDP-CSV depuis les dernières communales, d'accepter le projet. À quelques mois des élections législatives, il risque de créer de nouvelles polémiques.

(Patrick Théry/L'essentiel)