Les carburants à un niveau jamais vu depuis 2014!

Profitez de ces prochaines heures si vous devez faire le plein, l'essence et le diesel vont augmenter dans des proportions spectaculaires à partir de mardi au Luxembourg. Avec une hausse de 5,3 centimes par litre pour l'essence (sans plomb 98) et de 6,8 centimes par litre pour le diesel, le prix des carburants atteindra son plus haut niveau depuis juillet 2014.

À 1,202 euro le litre de diesel, comptez par exemple 54 euros pour un plein de 45 litres, et 61 euros pour la même quantité d'essence. une hausse «conséquente», d'après Jean-Marc Zahlen, secrétaire général du Groupement pétrolier luxembourgeois (GPL), qui a détaillé à «L'essentiel» les explications de cette hausse notable.

Premier élément de réponse, le contexte international et les récentes tensions entre l'Iran et les États-Unis impactent les marchés. «Les derniers jours confirment cet effet. Mais ce n'est pas la seule raison. En dehors d'une légère baisse à la fin du mois de décembre, la fin d'année a déjà été marquée par des hausses successives». Avant les évolutions géopolitiques donc...

«Une pression importante sur le marché des biocarburants»

Pour rappeler le contexte, les États-Unis ont tué en Irak le général iranien Qassem Soleimani, chargé des opérations extérieures au sein des Gardiens de la révolution iranienne. La République islamique d'Iran a promis de «venger» la mort de son dirigeant.

Mais le climat tendu au niveau international n'est pas le seul élément d'explication. L'autre réponse est à chercher du côté de l'Union européenne et des objectifs des États membres concernant la réduction du recours aux énergies fossiles. «Tous cherchent à atteindre leur quota de biocarburant, ce qui entraîne une pression importante sur ce marché. Les prix des carburants vont donc également augmenter dans les pays voisins», justifie Jean-Marc Zahlen.

Mais l'augmentation des prix à la pompe ne s'arrêtera pas là au Grand-Duché. Si les marchés sont fluctuants, le gouvernement luxembourgeois a promis une hausse des accises sur les carburants dans les six premiers mois de l'année: entre 1 et 3 centimes pour chaque litre d'essence, et entre 3 et 5 centimes pour le diesel.

(Thomas Holzer/L'essentiel)