Les terres belges, «poubelles à glyphosate»?

Bourgmestre d’Attert, en Belgique, et député, Josy Arens salue l’interdiction du glyphosate au Luxembourg et veut que sa commune fasse de même. Pour s’assurer aussi que les agriculteurs grand-ducaux exploitants des terres sur la commune ne soient tentés d’y déverser des stocks.

«L’essentiel»: Comment jugez-vous l’interdiction du glyphosate au Luxembourg?

Josy Arens: Je salue l’initiative du gouvernement luxembourgeois qui a osé le faire. Je trouve qu’il est sur la bonne voie et je suis triste que la région wallonne ne l’ait pas fait. Cela me déçoit et je vais le faire savoir. (NDLR: En Belgique, il est interdit aux particuliers mais peut être utilisé en agriculture).

Cette interdiction est néanmoins aussi un motif d’inquiétude pour vous?

Sur la commune d’Attert, près de la moitié de la surface agricole utile (3 200 hectares) est exploitée par des agriculteurs du Grand-Duché. Il pourrait y avoir un risque que certains veuillent par exemple écouler des stocks sur leurs terres en Belgique. Et ce qui inquiète c’est aussi que les agriculteurs du Grand-Duché ont plus de moyens que les Belges, notamment en raison d’aides supérieures.

Comment limiter ce risque?

J’ai décidé de proposer au conseil communal le dernier vendredi de janvier (le 29) l’interdiction du glyphosate. C’est un enjeu pour la qualité de la nappe phréatique et plus largement l’avenir de la planète, notre richesse. Je l’avais dit de manière un peu forte il y a quelques mois, mais il ne faudrait pas que les terres belges soient des poubelles pour ces produits. Outre la question légale, Le fait que le conseil communal délibère à ce sujet sera déjà un fort signal. Et c’est un souci que doivent sans doute aussi partager d’autres communes environnantes.

Pourquoi y a-t-il tant d’agriculteurs du Grand-Duché exploitant ces terres. Pour profiter de règles plus souples?

D’abord car ils trouvent encore des terres à des prix abordables. Mais cela pose aussi problème aux jeunes agriculteurs belges à qui je conseille parfois de ne pas acheter un terrain à un tel prix, sans quoi ils ne s’en sortiront pas. De plus il se trouve qu’actuellement aussi, de ce côté de la frontière, la tolérance concernant ces produits est plus grande.

Quelles sont les alternatives au glyphosate?

Il y a des techniques mécaniques, par le travail de la terre. En arrachant, en coupant. Mais cela représente un coût, en travail supplémentaire.

Avez-vous des données sur l’utilisation du glyphosate sur la commune?

Dans le cadre d’un projet, les agriculteurs ont été réunis par un technicien. Y compris les exploitants grand-ducaux. Sur la base, par exemple des factures, et parmi tous ceux qui ont participé, il n’y aurait plus d’utilisation en ce moment de glyphosate.

(L'essentiel/Nicolas Martin)