Des frontaliers heureux avec leurs 50 masques

Montrer les dents ou tirer un grand sourire, c’est impossible avec un masque en cette période de Covid-19, mais c’est bel et bien la rage et la joie qui dominaient, ce jeudi, chez tous les frontaliers belges ou français qui sont venus chercher les 50 masques fournis par le Luxembourg au P+R de Steinfort.

«Tip, top, c'est une très bonne organisation. On présente notre papier, il est scanné et tout va très vite. On s'attendait à devoir faire la file, mais non,... et puis, ça change de la Belgique, où on n'en a pas». Le ton est donné d'emblée par Quentin et Eunice, couple de frontaliers arlonais, heureux de pouvoir quitter Steinfort avec une quantité de masques qu'il faudrait payer ou chercher désespérément, quelques kilomètres plus loin, de l'autre côté de la frontière.

«La distribution est très efficace»

En trois minutes, top chrono, celles et ceux qui sont venus en voiture sont repartis aussi vite avec 50 précieuses protections. «On n'a rien à dire, c'est vraiment impeccable», se réjouit Fabienne Toussaint, indépendante frontalière domiciliée du côté de Virton. «Les militaires qui distribuent les masques sont très efficaces. Quand on vient de Belgique, on a le sentiment que les impôts et les taxes servent au moins à quelque chose au Luxembourg».

«Comme d'habitude, dans tout, le Grand-Duché est très bien organisé», poursuit Roger Dimonte, frontalier français, chef de cuisine au Lycée à Rédange. «En France, on a eu du mal à organiser les choses. Je ne comprends pas, manque d'argent, manque de tout, je ne sais pas... Et un petit pays comme le Luxembourg y arrive, je me pose des questions et je n'ai pas de réponses».

«J'ai de la honte pour mon pays»

Et le son de cloche résonne encore plus fort pour Lydia Blimbe de Longwy. «Je suis très satisfaite de la réaction du Grand-Duché», souligne cette employée chez Camille, société d'aides et soins à domicile. On a eu les masques immédiatement et on a pu protéger nos clients et se protéger nous-mêmes. C'est fabuleux, c'est un pays fantastique».

Encore une fois, c'est la vitesse qui impressionne. «J'ai mis plus de temps à venir à pied que pour avoir mes masques», conclut la frontalière française. «Ce que je ressens? De la honte pour mon pays. Franchement. C'est tellement important de se sentir soutenu de la sorte quand on a eu peur ces deux derniers mois. Avec autant de protections maintenant, j'ai plus peur d'aller en France que de rester au Grand-Duché».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)