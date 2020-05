Un automobiliste allemand menace des passants

L'incident est survenu «au cours de la nuit» de mercredi à jeudi, selon la police. Un automobiliste, qui circulait dans une voiture immatriculée en Allemagne, aurait menacé des piétons sur la route entre Wasserbillig et Mertert, à l'est du pays. Et il a ensuite pris la fuite.

Grâce au signalement des témoins et à l'alerte donnée aux policiers allemands, le véhicule en question a été retrouvé un peu plus tard à Trèves, de l'autre côté de la frontière, impliqué dans un accident. L'homme recherché était ivre et drogué. Des poursuites ont été engagées contre lui.

(nc/L'essentiel)