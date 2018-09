La vidéo du carjacking de la voiture folle

Le 10 septembre dernier, un homme déséquilibré s'offrait un rodéo sur une piste de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Il était finalement arrêté quelques minutes plus tard au volant d'une voiture immatriculée au Luxembourg. Le véhicule en question appartient en réalité à la société de Jérôme Meunier, un entrepreneur de Dijon, à la tête de Mago Invest, une société basée au Grand-Duché.

La Mercedes classe S avait été dérobée quelques heures plus tôt dans une station-service de Dijon, à un directeur commercial de l'entreprise de M. Meunier. Dix jours après les faits, la vidéo du car-jacking a été dévoilée par Francetvinfo. On y voit l'agresseur passer à tabac la victime avant de s’enfuir au volant de la voiture.

Le tout sous le regard désintéressé des autres clients. «C'est une scène surréaliste. Il y a au total six ou sept personnes pendant douze minutes. Je ne sais pas, on se regarde et on se dit: "Tiens on va aider le mec". Là, c'est "je n'ai rien vu, rien entendu"», regrette Jérôme Meunier. Une plainte a été déposée pour non-assistance à personne en danger.

(th/L'essentiel)