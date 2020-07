Que sont devenus les déchets hospitaliers?

Le sujet n'a quasiment pas été abordé, mais il est fondamental. Comment le Luxembourg a-t-il géré les déchets hospitaliers durant la période de crise du coronavirus? Avec un point particulier qui interroge déi Lénk. L'usine d'incinération du Sidor, à Leudelange, a reçu du gouvernement une autorisation express pour l'élimination de déchets infectieux médicaux, alors qu'il n'en disposait pas auparavant.

«Tous les matériaux et produits médicaux entrés en contact avec une personne atteinte d’une maladie infectieuse doivent être spécialement traités afin d’éviter que des agents pathogènes échappent à la filière», rappellent les députés Marc Baum et David Wagner, dans une réponse parlementaire.

Interrogée, la ministre LSAP de l'Intérieur, Taina Bofferding, confirme que «les équipements de protection individuelle tels que les masques, gants, vêtements de protection issus des structures de soins, ont effectivement été éliminés dans l'installation d'incinération du Sidor».

«Vu l'état de crise, une solution rapide et de proximité a dû être trouvée»

Plus de 35,5 tonnes de déchets ont été traités entre le 6 avril et le 17 juin. La ministre assure néanmoins que les déchets considérés comme dangereux ont été envoyés aux Pays-Bas, comme auparavant. Elle précise que toutes les précautions nécessaires ont été prises concernant le Sidor: un tri au préalable, des sacs plastique résistants et des équipements pour le personnel, tout a été prévu.

«Vu l'état de crise, une solution rapide et de proximité a dû être trouvée, surtout en tenant compte de la menace d'une fermeture éventuelle des frontières avec nos pays voisins. Les quantités à éliminer ne pouvaient être qu'estimées et comme on s'attendait au pire, la solution la plus évidente était donc l'incinération des déchets».

Elle reconnaît tout de même un problème de fond, révélé par la crise du Covid-19. Le Luxembourg ne dispose pas d'une infrastructure spécialisée dans le traitement des déchets. «La taille du Luxembourg fait que pour un certain nombre de déchets, les quantités produites sont relativement faibles. Ceci fait que la mise en place au Luxembourg d'installations de traitement se heurte généralement aux questions économiques et techniques». Aucun des projets envisagés au cours des dernières décennies n'a abouti.

