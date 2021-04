«Sortir des clichés» sur l'Afrique et son art

«On travaille d'égal à égal avec eux, on n'est pas une ONG. On veut sortir des clichés, l'Afrique est jeune, pleine de créativité, d'inventivité, d'artisans qui font des choses de qualité!» Sara Bolliri était en poste à l'ambassade du Luxembourg au Burkina Faso quand elle rencontre Serge Daniel Kabore. «J'étais serveur dans un bar-restaurant où elle venait régulièrement avec un groupe de danse latine. Le patron voulait que les serveurs puissent danser…» se souvient Serge. De fil en aiguille, des rythmes latinos est née une romance qui a fini par accoucher d'un projet, comme un trait d'union entre le Luxembourg, où le couple est rentré début 2020, et l'Afrique.

Le contrat aux Affaires étrangères de Sara arrivé à son terme, les deux tourtereaux se lancent. L'idée est de faire découvrir l'art et l'artisanat africains au Grand-Duché, de les faire se rencontrer et de les importer. «En arrivant au Burkina, j'ai fait réaliser mes meubles par des artisans locaux. J'ai appris à aimer ce qu'ils faisaient, à les connaître. Et on s'est dit que ce type de commerce n'existait pas au Luxembourg, alors que l'intérêt est là». Sara et Serge Daniel se lancent en décembre 2020, avec Saladany, une contraction de leurs prénoms. D'abord via une page Facebook, puis dans un pop-up store, rue de l'Alzette, à Esch, jusqu'à la mi-juin. On y trouve des masques, des boîtes, des tissus ou encore des œuvres d'art à base d'upcycling du Burkina, du Mali, de Côte-d'Ivoire…

«Fiers d'avoir travaillé pour ce qu'ils ont»

Pour le moment, le couple travaille avec une quinzaine d'artisans et artistes. Serge, également danseur contemporain, baignait à «Ouaga» dans des milieux créatifs. Le reste s'accomplit grâce au bouche à oreille. Et se bâtit sur la confiance, la réciprocité. «Les artisans sont honnêtes avec nous, quand ils ne savent pas faire quelque chose, ils le disent, nous proposent un autre artisan», explique Serge Daniel. En retour, Sara et lui sont transparents, sur les prix, les marges, taxes, frais… «On paye le prix qu'ils nous demandent», glisse Sara. «Et ils connaissent les prix auxquels on revend ici». Et ces producteurs, qui avaient surtout des contacts en France, découvrent le Luxembourg comme pays de destination pour leur art, s'y intéressent.

En cas de besoin, un artisan peut aussi être aidé, avec du matériel difficile à trouver en Afrique. Mais pas question de fonctionner comme une œuvre de charité. Par exemple, les tisserands burkinabés avec qui Sara et Serge coopèrent travaillaient en plein air, malgré les aléas climatiques. Pour leur permettre de se construire un toit, le couple a avancé l'argent via une grosse commande de couvertures et de chemins de table. «Ils sont fiers de ne rien nous devoir, d'avoir travaillé pour ce qu'ils ont et de garder la tête haute», explique Serge.

Dans cet état d'esprit, si une partie des bénéfices pourra repartir vers l'Afrique, ce sera pour des projets dans le milieu culturel, insiste Sara. D'ici là, il faudra faire grandir ce bout d'Afrique au Luxembourg, en essayant de trouver un local pérenne et plus vaste pour déployer toutes les œuvres. «Pour l'instant, c'est stocké dans le garage de ma mère, qui nous aide beaucoup», sourit Sara.

(jw/L'essentiel)