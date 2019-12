Près de six consultations par an chez le médecin

Se rendre le moins souvent possible chez le médecin est souvent bon signe. Au Luxembourg, les résidents ont effectué en moyenne 5,7 visites par an dans le cabinet de leur médecin, à leur domicile ou encore dans un service dédié de l’hôpital, d’après une étude Eurostat publiée jeudi. Ces statistiques ne tiennent pas compte des journées d’hospitalisation, par exemple avant ou après une opération, précise l’institut.

Ce chiffre, calculé sur des données de 2017, est le sixième plus faible de l’Union européenne. Évidemment, des disparités importantes sont constatées sur le continent, les Hongrois consultant 3,7 fois plus que les Chypriotes (10,9 visites par an contre 2,9). Les habitants du Luxembourg ont très légèrement espacé leurs visites chez le médecin, puisque la précédente enquête, menée en 2012, faisait état d’un peu plus de six visites par an.

La fréquence des visites médicales dépend de l’état de santé, mais différents autres paramètres entrent également en ligne de compte. Le manque de médecins, qui constitue un véritable défi dans certains pays ou zones, empêche parfois les malades de se faire soigner. Évidemment, le prix des consultations et leur remboursement peuvent inciter ou non les patients à voir un docteur.

(jg/L'essentiel)