Comment optimiser les jours fériés de 2021?

Après une année 2020 tout à fait catastrophique, la vie finira bien par prendre un cours plus ou moins normal et on aura tous bien mérité un peu de repos. Pourtant, le calendrier 2021 ne devrait pas vraiment nous y aider. Plusieurs jours fériés tombent en effet le week-end.

Ce sera le cas du 1er mai, qui tombe un samedi en 2021. Le jour férié suivant, la Journée de l'Europe, intervient elle un dimanche, le 9 mai, tout comme l'Assomption, le 15 août. Pour les fêtes de fin d'année aussi, il faudra poser des jours de congés pour souffler un peu puisque Noël et la Saint-Étienne, les 25 et 26 décembre, tombent... un samedi et un dimanche.

Au rayon des bonnes nouvelles, toutefois, on peut tout de même cocher quelques dates, avec le Nouvel An, un vendredi, et qui offre donc trois jours de week-end, mais dans un contexte particulièrement morose. Ainsi, le week-end prolongé de Pâques intervient cette année tout début avril, avec un lundi de Pâques le 5.

Des vacances en plus

Le jeudi de l'Ascension, c'est pour le 13 mai. Un jour de congé ou une récupération le vendredi 14 mai offre donc un pont de 4 jours. Et quelques jours plus tard à peine, le lundi 24 mai est aussi férié, pour la Pentecôte.

La Fête nationale est elle programmée le mercredi 23 juin. Deux jours de congés avant ou après permettent donc un pont confortable de cinq jours. Si on peut faire la fête d'ici là, il faudra bien ça pour se remettre! Plus tard dans l'année, la Toussaint, le 1er novembre, tombe un lundi et offre donc un week-end automatiquement prolongé. Le dernier de l'année.

Mais ne vous inquiétez pas. En effet, votre employeur doit vous accorder un jour de congé compensatoire pour chaque jour férié qui tombe un jour où vous ne travaillez pas. Donc au lieu des 26 jours légaux (au minimum) de congés payés, vous pouvez déjà compter sur 31 jours de vacances pour 2021. C'est toujours ça de pris...

(jw/L'essentiel)