Prison à perpétuité pour le meurtre d'Ana Lopes

Le verdict du procès d'Ana Lopes est tombé. Marco B., seul accusé dans cette affaire de meurtre, a écopé d'une peine de réclusion à vie, comme l'a annoncé mardi, la justice luxembourgeoise. La Cour a donc suivi les réquisitions du parquet prononcées fin novembre. Celui qui est désormais considéré comme le meurtrier a en outre été condamné à verser, au titre de préjudice moral 50 000 euros à chacun des parents d’Ana Lopes, 25 000 euros à sa sœur, ainsi que 100 000 euros à l’enfant qu’il avait eu avec la victime, âgé de 22 mois au moment du décès de sa mère.

Ana Lopes, une habitante de Bonnevoie, avait été enlevée dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017. Elle avait ensuite été retrouvée morte à l'arrière de sa voiture à Roussy-le-Village, une commune française non loin de la frontière. Le meurtrier avait ensuite mis le feu à la voiture, rendant l'identification du corps relativement difficile.

«C’est une décision à laquelle nous nous attendions et que nous espérions», a déclaré Marisa Roberto, avocate de la famille de la victime, à l’issue de l’audience. Selon elle, «les débats ont permis de conclure logiquement à cette condamnation». Désormais, elle estime pouvoir «tranquilliser la famille». «Nous passons à la phase de l’apaisement pour les proches d’Ana Lopes, le reste n’a pas d’importance. C’est une étape vers le deuil». De son côté, Gennaro Pietropaolo, avocat de Marco B., rappelle que son client «clame toujours son innocence» et que cette affaire «suscite encore beaucoup d'interrogations». Il «suppose» qu’un appel sera déposé et regrette que ses arguments n’aient pas été entendus : «La balance a penché dans un sens que nous contestons, donc il faudra poursuivre cette affaire».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)