Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

L'international Motor Show pour les fondus de deux et quatre roues

L'internation Motor Show (IMS) est de retour à Luxexpo The Box, ce week-end. L’IMS table sur la variété, on retrouvera des bolides de course, oldtimers, véhicules tunés avec créativité… Si les grands enfants s’en mettront plein les mirettes, les petits ne seront pas oubliés. Ils pourront piloter des voitures téléguidées ou monter à bord de voitures électriques que leurs parents télécommanderont. Le spectacle sera également au rendez-vous. Les pilotes de drift feront des traces de gomme sur le tarmac, à grands coups de dérapages contrôlés et les motards enchaîneront les sauts périlleux.

Lauryn Hill se produit pour la première fois au Luxembourg

L’imprévisible star américaine fait étape à la Rockhal, ce vendredi soir, pour célébrer le 20e anniversaire de son album solo «The Miseducation of Lauryn Hill». Mêlant rap, soul et R’nB, l’opus, vendu à 19 millions d’unités, contient les hits «Lost Ones», «Doo Wop (That Thing)», «Everything Is Everything» ou «To Zion». Que la diva revisite sur scène.

Deux marchés de designers à Luxembourg

Ce week-end, les jeunes créateurs du Luxembourg et des pays voisins seront de sortie. C’est l’occasion de trouver des cadeaux de dernière minute. Ils seront une centaine à proposer leurs créations au StijlMarkt, à la Halle Victor-Hugo, à Luxembourg, samedi et dimanche. Le public trouvera de l’habillement, de la déco pour la maison, mais aussi des créations culinaires. Dans le même temps, le Mudam héberge son Marché des créateurs. Une trentaine de designers seront présents.

Axelle Red revient avec un mélange pop et soul

Cinq ans après son dernier album studio, «Rouge Ardent» (le cinquième album le plus vendu en Belgique en 2013), et deux ans après son album «Acoustic», Axelle Red est revenue cette année avec «Exil». Pour ce disque, la chanteuse belge s’est rendue à Memphis, Nashville et Los Angeles, où elle a collaboré avec Dave Stewart, à Laurel Canyon, afin de mélanger ses influences soul et pop. À découvrir ce vendredi soir à l'Atelier, à Luxembourg.

Le clip officiel de «Who's Gonna Help You» tiré de l'album «Exil»:

Les œuvres d'art sont à troquer aux Rotondes

Ce vendredi, aux Rotondes, lors du Troc’n’brol, le visiteur échangera ce que bon lui semble (service, plat cuisiné…) contre une œuvre. Dès 18h, il collera un post-it avec son offre. À 23h, le choix fait par les artistes est annoncé.

Le plein de tubes dans les bacs à la Rockhal

Les disquaires installeront à nouveau leurs bacs dans le hall de la Rockhal, dimanche, pour la 17e édition de l’International Record Fair. Une quarantaine de professionnels proposeront des vinyles, mais aussi des CD, DVD, livres et tee-shirts de groupes.

Des ateliers de décorations de fêtes pour les enfants

Les programmes d’ateliers de décorations de fêtes pour les enfants «Winterwonderland» au Luxembourg City Museum et «Villa Noël» à la Villa Vauban, se poursuivent ce week-end. Il faut s’inscrire.

Kery James, un guerrier qui continue le combat

«Dites-moi qui sont les faux puisque tous les rappeurs qui s’emparent du micro prétendent être vrais», lance Kery James, sur «À la Ideal J», le dernier extrait de son album «J’rap encore». Sur son septième opus, le rappeur quadragénaire, qui se produit samedi soir, à la Rockhal, est plus hardcore et remonté que jamais.

Le clip officiel de «J’rap encore»:

(L'essentiel)