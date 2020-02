Carambolage sur l'A13, verglas, trafic difficile

Après le chaos de jeudi soir, l'apocalypse de vendredi matin. La situation reste très difficile sur les routes du Luxembourg. L'A13 est ainsi fermée à la circulation à hauteur de Hellange en direction de Schengen en raison d'un carambolage impliquant cinq à six véhicules, affirme l'Automobile club Luxembourg.

D'après les images envoyées par un internaute de L'essentiel qui passait dans l'autre sens de circulation, plusieurs véhicules de pompiers et au moins une ambulance sont actuellement sur place. Une voie de circulation a pu être rouverte vers 7h15, après une fermeture totale de l'A13 vers Schengen pendant un moment.

Salage en cours

La N2 est également difficile sur la N2 entre Moutfort et Sandweiler en raison d'un autre accident, avec cette fois une voiture impliquée. La circulation n'est possible que sur une seule voie. À ces incidents s'ajoutent un certain nombre de routes fermées à la circulation en raison de la neige et/ou du verglas, comme le CR116 entre Esch-sur-Sûre et Eschdorf, la N27, la N12, la N15 ou encore le CR317.

Sur d'autres routes, les véhicules de salage peuvent aussi ralentir la circulation. Mais la route ressemble moins à une patinoire après leur passage. Quoiqu'il en soit, les routes restent très glissantes ce matin, levez le pied si vous n'êtes pas dans un embouteillage et soyez très vigilant.

(L'essentiel)