Face au climat, l'agriculture doit changer

Les pratiques agricoles actuelles doivent s'adapter aux changements climatiques en cours, au risque de polluer les eaux potables au Luxembourg. Le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a tiré la sonnette d'alarme, ce mercredi, dans une réponse parlementaire.

Le ministre Romain Schneider a en effet confirmé au député François Benoy, qui l'interrogeait plus globalement sur d'autres questions, plus larges, que «la masse d'eau souterraine utilisée principalement pour l'utilisation de l'eau potable était actuellement classée dans un mauvais état à cause de la présence de nitrates». De plus, le ministre a également ajouté qu'il existait bel et bien un risque de détérioration de la qualité de l'eau en raison du lessivage de nitrates sur les terrains agricoles.

S'engager vers une rotation des cultures

Pour réduire le lessivage des nitrates vers l'eau, Romain Schneider invite donc les agriculteurs à diminuer la concentration d'azote résiduel dans les engrais qu'ils utilisent, tout en essayant de varier les récoltes au niveau de leurs cultures. Le dernier bilan de campagne a également révélé que le volume de céréales avait reculé de 20 à 30% en 2020. En raison de la sécheresse de cet été, certes, mais aussi à cause des aléas climatiques de l'automne 2019 et de la sécheresse du printemps 2020. Les changements climatiques constituent donc un véritable défi pour l'agriculture au Grand-Duché.

Quelles solutions adopter alors dans les années à venir? Le ministre souligne «qu'avec l'avancement des saisons et les fortes températures estivales», le maïs est désormais récolté de plus en plus tôt. Ce qui permet par la même occasion d'installer «un couvert herbacé hivernant, piège à nitrates, en septembre». Pour limiter la minéralisation automnale et le lessivage hivernal, le ministre aimerait également que les agriculteurs améliorent le travail du sol, tout en s'engageant dans une rotation des cultures.

(fl/L'essentiel)