«Les gens ont très envie de partir au soleil»

Une semaine de vacances, c’est court. Mais cela ne décourage pas les touristes résidents, qui profitent généralement de la Toussaint pour s’envoler vers le soleil. Parmi les destinations les plus prisées cette année, il y a les îles Canaries. L’archipel espagnol, situé au large du Maroc, est de loin la destination la plus populaire, constate Christine Corsi, responsable des ventes et du marketing chez Travel Group Luxembourg, l’entité qui rassemble Voyage Emile Weber et We love to travel.

Cette saison, Dubai figure au deuxième rang des destinations choisies par les voyageurs résidents. Si l’émirat connaît depuis quelques années un succès grandissant, l’exposition universelle n’y est pas étrangère. Enfin, en troisième position, les stations balnéaires de la Costa del Sol sont encore des valeurs sûres. Proche et bon marché, le sud de l’Espagne attirera encore beaucoup de touristes luxembourgeois.

Plus loin des frontières, le Cap-Vert, la République dominicaine et les Maldives sont également des destinations qui ont la cote, alors que l’Egypte retrouve peu à peu de l’intérêt. Enfin, contrairement aux années précédentes, le contexte de la pandémie favorise des réservations tardives. «Entre 4 et 6 semaines à l’avance en 2021, contre près de 6 mois avant la pandémie», ajoute Christine Corsi.

(yb/L'essentiel)