Suivez-​​nous dans le nouveau centre de vaccination

Si vous comptez sur votre système de navigation GPS, il vous sera difficile de trouver le nouveau centre de vaccination à Esch-Belval. Le numéro 30 de l’Avenue des Hauts-Fournaux, est mal référencé, mais si vous trouvez le bâtiment nord de la Maison des matériaux, tout se passera bien. Promis!

47 000 vaccinés d’ici la fin mars



Depuis le 26 décembre 2020, des vaccins ont été reçus pour 21 000 personnes, soit 42 000 doses. Des vaccins sont promis jusqu’à la fin du mois de mars 2021. Théoriquement, d’ici là, 47 000 personnes pourraient encore être vaccinées, indique Luc Feller, haut-commissaire à la protection nationale.

«Le premier jour, il y a des choses à améliorer», reconnaît Silvana Masi, médecin au ministère de la Santé et responsable du centre. «On a remarqué un petit problème pour trouver le site, mais avec le bouche-à-oreille, on espère que cela va marcher. Des panneaux existent, mais ce n’est pas suffisant, alors, on va essayer d’optimiser tout ça».

«Le même rythme pour cette première semaine»

Après cette première journée de rodage, le tempo va augmenter. «On va garder le même rythme pour cette première semaine et par la suite, on dépendra surtout des livraisons de vaccins», reconnaît-elle. «On dispose d’une capacité de 15 lignes par jour et contrairement au Hall Victor Hugo à Luxembourg, on se situe ici sur deux étages, mais tout le monde est là pour vous aiguiller dès votre entrée».

Des boxes individuels avec médecins et infirmiers attendront les futurs vaccinés pendant 8 minutes. Après avoir reçu leur injection, ceux-ci disposeront de 15 minutes de repos, et de surveillance. Un second rendez-vous est fixé pour la deuxième dose et le tour est joué.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)