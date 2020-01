Les tags nazis fleurissent dans la capitale

Une boutique dans la rue Chimay entre samedi et la nuit dernière, un immeuble de l'avenue Kennedy au Kirchberg, l'arrêt de bus «place de Nancy»... Plusieurs bâtiments et éléments du mobilier urbain ont été dégradés par des graffeurs sans grand talent artistique qui ont inscrit à plusieurs reprises le mot «Nazi» et des insultes sur certaines personnalités luxembourgeoises. Le «8» symbolisant, pour certains énergumènes, Hitler, a également été tracé à plusieurs endroits, près du mot «Nazi».

Un «Je te tuerais Nazi» a été inscrit sur un mur de la rue de Bouillon, tandis qu'un immeuble d'habitation de la rue Marie-Adélaïde, et une maison privée de la rue de Hollerich, ont aussi subi les méfaits des délinquants. La place de France, à Merl, et une école de la rue de l'Aciérie, font également partie des lieux visés.

À chaque fois, des enquêtes ont été ouvertes et les coupables encourent une sanction. La police a également lancé un appel à témoins sur le sujet, ce mercredi. Les personnes qui ont des informations pour identifier les graffeurs peuvent appeler le poste de police de la Ville Haute au 244 21 1000.

(L'essentiel)