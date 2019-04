Le gel devrait faire son retour dès ce jeudi matin

On y avait cru. Il y a quelques semaines, on avait même envisagé de ranger les vêtements d'hiver pour faire place aux tenues de printemps. Pourtant, la courte apparition de ce dernier n'était qu'une illusion. Il finira (peut-être) par arriver au Luxembourg, mais, pour les jours à venir, mieux vaut avoir doudounes, écharpes et bonnets à portée de main.

Selon les prévisions de MeteoLux, en effet, si de belles éclaircies devraient apparaître dans le ciel à compter de jeudi, le thermomètre devrait lui continuer à dégringoler. Ainsi, jeudi matin, il fera entre... 0 et 2°C. Un retour potentiel du gel accompagné d'un temps sec et le plus souvent ensoleillé. L'après-midi, il fera entre 7 et 9°C.

De la neige dans les Ardennes

Mais ce n'est pas fini. Les températures vont ensuite continuer à descendre. Vendredi matin, entre -1°C et 2°C sont prévus, pour des maximales entre 5 et 7°C. Samedi et dimanche matin, le mercure tombera à -2°C à 0°C, pour des maximales entre 4 et 6°C samedi et 5 et 7°C dimanche. Un repos dominical marqué par la présence de beaucoup de nuages et d'un peu de pluie mêlée de neige dans les Ardennes.

Lundi, enfin, le thermomètre repassera la barre du 0 pointé, avec 1 à 3°C le matin et 10 à 12°C l'après-midi. Le tout avec un temps très nuageux, mais sans averses, selon MeteoLux. Vivement le printemps...

(jw/L'essentiel)