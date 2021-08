L'avion de l'armée luxembourgeois a décollé

Ce mercredi, l’avion militaire A400M de l’armée luxembourgeoise participant à l’opération d’évacuation depuis l’Afghanistan a décollé à 16h45 de l’aéroport de Melsbroek en Belgique pour rejoindre Islamabad au Pakistan, pays frontalier de l'Afghanistan, a indiqué le gouvernement dans un communiqué mercredi.

«Intégré dans le détachement belge, il sera chargé d’évacuer les ressortissants et ayants-droits depuis l’Afghanistan. L’A400M luxembourgeois assurera le transport stratégique des passagers depuis Islamabad vers l’Europe», précise le communiqué. Au moins quatre résidents de nationalité luxembourgeoise et deux Afghans vivant au Luxembourg doivent être évacués au cours de cette opération, suite à la prise de pouvoir des talibans.

Le travail préparatoire à l'évacuation est en cours

Le détachement complet est actuellement composé de quatre avions, l’A400M, deux C130 et un Falcon7X, et d'une centaine de personnes. La composition exacte du détachement n'a pas été précisée «par mesure de sécurité».

Le Falcon 7X déployé avec le personnel consulaire belge et l'équipe de préparation est bien arrivé à Islamabad et le personnel y poursuit le travail préparatoire.

L'équipe consulaire travaillera depuis l'aéroport de Kaboul et assurera la liaison avec l'ambassade belge d'Islamabad et avec les autorités de l'aéroport. Elle accueillera également les passagers. L'équipe militaire de préparation belge prendra les contacts nécessaires avec les autorités locales pour assurer les rotations entre Islamabad et Kaboul. Cette opération s’intègre dans l’effort européen de rapatriement et est coordonnée par l’EATC

