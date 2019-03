Romain Bausch redevient président du CNFP

Alors qu'il avait été président du Conseil national des finances publiques (CNFP) de 2014 à 2017, Romain Bausch a été réélu à ce poste pour 2019. Il succède à Yves Nosbusch. En décembre prochain, une nouvelle élection aura lieu au sein de l'instance.

Les membres du CNFP pour 2019-2022:



Par arrêtés grand-ducaux du 9 janvier 2019 et du 1er mars 2019, le Conseil national des finances publiques se compose pour la période 2019-2022 des membres suivants:

-Romain Bausch, proposé par la Chambre des députés

-Patrick Graffe, proposé par la Cour des comptes

-Marc Wagner, proposé par la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture

-Sylvain Hoffmann, proposé par la Chambre des fonctionnaires et employés publics et par la Chambre des salariés

-Délia Nilles et Jean Olinger, sur proposition du gouvernement





Pour rappel, le CNFP est un organisme national indépendant chargé de surveiller l’application des règles budgétaires nationales auxquelles sont tenues l'ensemble des administrations publiques.

De plus, il publie deux rapports chaque année sur les finances publiques, l'un concernant le programme de stabilité et de croissance, l'autre sur la procédure budgétaire.

(L'essentiel)