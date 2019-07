Une montagne russe géante s'installe au Glacis

«Quand ça sent les vacances, ça sent la "Fouer"», lançait la bourgmestre de Luxembourg-Ville, Lydie Polfer (DP), ce mardi matin, lors de la présentation des principales nouveautés de la Schueberfouer 2019. Cette année, la traditionnelle fête foraine est ouverte au Glacis, du 23 août au 11 septembre.

«Nous avons investi davantage d’efforts pour redynamiser l’offre des attractions. Six nouveautés majeures vont ainsi faire leur apparition cette année», précisait Lydie Polfer. Les amateurs de vitesse et de hauteur auront trois nouveaux manèges à tester. Les deux «Techno Power» et le «Transformer» risquent de provoquer de fortes sensations aux visiteurs, avec leurs mouvements circulaires à grande vitesse. Les enfants pourront eux profiter du «Crazy Clown», la nouvelle attraction à la vitesse modérée.

Le parking fermé

La vedette sera le néanmoins plus «grand 8» familial transportable au monde, l’«Alpina Bahn», embarquée depuis Munich, en Allemagne. La montagne russe atteindra en effet environ 80 km/h sur 1,2 km de rails à une hauteur de 30 mètres du sol. «Comme il n’y a pas de "looping", ce grand 8 offre une course agréable pour les familles et les enfants à partir de six ans», explique Laurent Schwaller, chef des services des fêtes et marchés de la Ville de Luxembourg.

En plus des nouvelles attractions, la foire se dote également d’une nouvelle présentation. Depuis mars 2017, la Ville avait lancé un concours pour la réalisation d’une affiche publicitaire pour la Schueberfouer. Cette année, c’est le visuel élaboré par Nadia Recken, qui a été retenu par le jury parmi 50 autres projets. Pour procéder au montage des quelques 250 établissements, le champ du Glacis sera partiellement fermé, dès le 28 juillet. Le parking sera ensuite complètement fermé, à partir du 8 août.

(Ana Martins/L'essentiel)