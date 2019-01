Les parents d'Ana Lopes attendent des réponses

Anabela essaie de rester digne. «Pour le petit Angelo, je n'ai pas le droit de craquer». Mais l'évocation de ce funeste mois de janvier est beaucoup trop douloureuse et les sanglots masquent progressivement sa voix. Le 15 janvier 2017, le corps d'Ana, une jeune Luxembourgeoise de 25 ans, était retrouvé à l'arrière d'une BMW calcinée, dans un bois de Roussy-le-Village, en Moselle.

Marco, son ex-compagnon, principal suspect dans cette histoire, est incarcéré à Schrassig en détention préventive depuis juin 2017. Mais pour le reste, rien ne filtre. «L'instruction n'est pas close», confirme le parquet. Mais pour les parents d'Ana, l'attente devient véritablement insupportable et c'est l'incompréhension qui prédomine. «Que faut-il de plus pour que l'enquête soit terminée?», se désolent Anabela et Paolo.

«Il sait que son papa est en prison»

«Nous avons très peu de contacts avec la police ou avec la justice. On nous parle éventuellement d'un procès en 2020», ajoute la maman. D'autant plus dur qu'Angelo, le fils d'Ana et de Marco, 4 ans en mars, pose de plus en plus de questions.

«La psychologue a dit qu'il fallait lui expliquer les choses, avec des mots d'enfants. C'est important pour sa reconstruction. Il sait que son papa est en prison parce qu'il a fait quelque chose de mal et que sa maman est au ciel». Il y a quelques jours, son papy lui a offert une petite moto. «Angelo a dit aussitôt qu'il s'en servirait pour aller chercher sa maman dans le ciel», ajoute Anabela, avant de s'effondrer en larmes.

