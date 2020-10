De plus en plus de paiements sans contact

Une «adoption accélérée». Le paiement sans contact au Luxembourg est boosté par la crise du coronavirus et la hausse du plafond à 50 euros, en mai dernier. «La part des transactions Visa en sans contact a presque doublé au Luxembourg entre juillet 2019 et juillet 2020», indique Jean-Marie de Crayencour, country manager Luxembourg et Belgique chez Visa. Presque 65% des paiements Visa dans le pays sont maintenant sans contact».

Même son de cloche chez Mastercard Belux, qui note que 57,6% des paiements en magasin effectués avec ses cartes bancaires sont aujourd'hui sans contact, contre 39,7% en janvier 2020. Dans le détail, l'entreprise de système de paiement note que le secteur alimentaire est le secteur «le plus populaire» pour les paiements sans contact. «En termes de volume de transaction, les supermarchés sont en tête du classement et représentent à eux seuls 32% des paiements sans contact», précise-t-elle.

À noter que les résidents disposent aujourd'hui tous de cartes bancaires équipés du sans contact, notent Visa et Mastercard. En ce qui concerne les terminaux de paiement au Grand-Duché, la «grande majorité» est équipé de la technologie, ajoutent les deux sociétés. «Nous continuons à travailler avec les commerçants dans le domaine des pompes essences et celui des distributeurs automatiques (parking, boissons, etc.) pour l'intégrer», explique Mastercard Belux. Le but est que l'on puisse laisser son portefeuille à la maison en toute tranquillité, et sortir de chez soi avec seulement une carte physique ou virtuelle, intégrée dans un téléphone ou une montre par exemple».

(Olivier Loyens/L'essentiel )