«Buvez de l'eau pour réduire les effets de l'alcool»

L'essentiel: Dr Steil, qu'est-ce qu'on entend par «gueule de bois»?

Dr Simone Steil: C'est un des effets secondaires les plus connus de la consommation excessive d’alcool mais aussi un important signal d’alerte. Cela signifie que vous avez vraiment trop bu! L'alcool peut provoquer une désinhibition excessive et une perte d'attention. Il peut étourdir et conduire jusqu'au coma. Dans le pire des cas, une insuffisance hépatique peut survenir.

Quels en sont les symptômes?

Ce sont des maux de tête, des palpitations, des nausées, de la diarrhée, une perte d’appétit, des tremblements et une grande fatigue. La «gueule de bois» survient plusieurs heures après la consommation excessive d’alcool, lorsque le taux d’alcoolémie redescend et avoisine à nouveau zéro. Lors d’une intoxication alcoolique, le corps subit une acidose et une déshydratation, parce qu’un déséquilibre hydrique s’est installé, suite à une élimination excessive d’eau.

Comment faire pour l'éviter au Nouvel An?

Vous ne pourrez pas éviter la «gueule de bois» si vous buvez trop d'alcool. Mais vous pourrez limiter ses effets si vous mangez sainement. Une certaine teneur en graisse est un avantage mais l’alcool finit toujours par entrer dans le sang. Il le fait juste plus lentement.

Je vous conseille de consommer une boisson non alcoolique en parallèle à votre consommation d'alcool en privilégiant l'eau plate. Évitez les boissons gazeuses, qui ne font qu'accélérer l'absorption d'alcool dans le sang. Les cocktails, les vins doux - en particulier le vin chaud - et les alcopops accélèrent la «gueule de bois» à cause du sucre. Les alcools colorés (vin rouge, rhum brun, cognac, whisky) en contiennent plus que les alcools blancs.

Que préconisez-vous pour chasser au plus vite la «gueule de bois»?

Il faut boire beaucoup d'eau et ingérer des sels minéraux. Les jus de fruits peuvent également vous aider, à condition qu'ils ne soient pas trop acides (jus de tomate, jus de raisin) ainsi que les tisanes et les bouillons légèrement salés. Un peu d'activité en plein air aide à stimuler la circulation sanguine. Il vaut mieux éviter la lumière, le bruit, la fumée, les endroits bruyants et animés. En cas de sérieux mal de tête, vous pouvez prendre du paracétamol ou de l'ibuprofène.

Le risque est-il le même pour les personnes adultes et les jeunes?

En tout état de cause, il faut éviter que les jeunes consomment de manière abusive. Avant l’âge de 20 ans, l’alcool peut en effet causer beaucoup de dégâts dans l’organisme: la croissance osseuse peut être perturbée par une baisse de la production des hormones de croissance, le développement du cerveau peut être altéré avec des répercussions néfastes sur les capacités d’apprentissage et la prise de décision.

(pp/L'essentiel)