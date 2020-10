Se chauffer ou faire le plein va bientôt devenir plus cher

Une augmentation «progressive» des prix des carburants (essence et diesel), du mazout de chauffage et du gaz. C'est ce à quoi doivent s'attendre les résidents pour les années à venir. Les ministères de l'Énergie et de l'Environnement indiquent ce vendredi dans un communiqué que le principe de «pollueur-payeur solidaire» sera introduit dans le pays à partir de l'année prochaine.

Un renforcement des mesures de soutien à la transition écologique





En plus des régimes d’aide existants (Clever wunnen, Clever fueren, Clever lueden, Clever solar) qui ont été augmentés, le gouvernement indique ce vendredi avoir décidé d’ajouter encore davantage d’incitations pour la rénovation énergétique ainsi que pour l’installation de systèmes photovoltaïques.



L’âge minimal de l’immeuble requis pour l’application du taux TVA super-réduit de 3% est ainsi ramené de 20 à 10 ans, «afin d’inciter les propriétaires d’un logement à procéder à une rénovation énergétique durable».



Par ailleurs, pour les propriétaires d’un logement mis en location durable, un taux d’amortissement de 6% est accordé pendant 10 ans pour toute dépense d’investissement en rénovation énergétique bénéficiant des aides financières du régime «Clever wunnen» qui sont accordées par le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable.



Enfin, le seuil de puissance, à partir duquel les revenus tirés de l’exploitation d’une installation photovoltaïque constituent des revenus imposables, sera augmenté, «afin de soutenir encore davantage le développement de l’énergie solaire».

En d'autres termes, le gouvernement mettra en place un système où les frais résultant des mesures de réduction de la pollution seront supportés par les pollueurs, à savoir le producteur, le distributeur ou le consommateur de cette pollution. La prise en compte du coût pour le climat des énergie fossiles sera donc valable pour les carburants (essence et diesel), le mazout de chauffage et le gaz. Un prix minimal du carbone sera introduit, et le prix de départ sera de 20 euros par tonne de CO2 émise. Pour le diesel par exemple, cela représente environ 5 ct par litre. Le taux augmentera progressivement les prochaines années, pour atteindre 25 euros par tonne de CO2 émise en 2022 et 30 euros par tonne de CO2 émise en 2023.

Allocation de vie chère revue à la hausse

Ce principe «aidera à accélérer le passage à une mobilité sans émissions de CO2 et à des systèmes de chauffage alimentés par les énergies renouvelables, ce qui accélère la transition écologique et améliore la qualité de l’air», estiment les ministères.

À quoi serviront les recettes? Le gouvernement explique qu'elles seront réparties d’une manière «équilibrée» pour financer des mesures concrètes de lutte contre le changement climatique et des mesures fiscales et sociales qui, «dans un souci d’équité sociale», cibleront directement les ménages à faible revenu: les crédits d’impôt pour salariés (CIS), pensionnés (CIP) et indépendants (CII) vont passer de 600 à 696 euros à partir du 1er janvier 2021. «L’allocation de vie chère sera augmentée de 10% à partir de la même date, ajoute-t-il. L’autre partie des recettes sera affectée à des mesures en faveur de la transition écologique».

(ol/L'essentiel)