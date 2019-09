Un autre chantier arrive du côté de la route d’Esch

Un nouveau complexe immobilier comprenant logements et bureaux va bientôt se concrétiser à l’angle de la route d’Esch, et de la rue Baudouin, à Luxembourg-Ville. Le projet doit prendre la place de l’immeuble qui s’y trouve actuellement, qui est notamment occupé par le Chiche, un restaurant syrien qui emploie réfugiés et personnes en situation précaire. L’établissement doit déménager vers l’avenue Pasteur, au Limpertsberg, où il doit rouvrir en octobre, avec une salle de 600 m².

Le vieil immeuble sera donc démoli. «Nous essayons de libérer le restaurant pour la mi octobre pour ensuite embrayer le plus vite possible sur la démolition», indique Philippe Fettes, un des promoteurs à la tête du projet mené par Soludec et M3 architectes.

Un impact sur le trafic

La ville de Luxembourg confirme que des autorisations de démolition et construction pour l’îlot situé à côté de la place Pierre-et-Paul ont été délivrés les 27 juin et 3 juillet. Et le tout aura un impact sur le trafic, dans un secteur déjà impacté par les travaux rue de Hollerich, place de la Gare, ou encore avenue de la Liberté. «L’installation du chantier entraînera une mise en sens unique de la rue Baudouin, ainsi qu’une déviation pour piétons et cyclistes», selon la ville.

Le promoteur compte achever la démolition fin d’année pour commencer la construction au printemps 2020. Le nouveau complexe, avec 47 logements, 54 places de parking, et 800 m² de commerces et bureaux, doit être livré au premier semestre 2022.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)