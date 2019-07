Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Spectacles Plongée dans une nuit merveilleuse à Bettembourg

Ce samedi, dès 16h, a lieu la 10e édition de la nuit des merveilles, au parc du château et sur la place de l'église à Bettembourg. Plutôt qu'un anniversaire «bling-bling», les organisateurs ont opté pour «un best of avec les artistes qui ont participé à l'événement ces dix années». Une vingtaine de compagnies françaises, belges, luxembourgeoises, suisses et néerlandaises proposeront des spectacles pour toute la famille. Le point fort de cette édition est sans nul doute le spectacle final à 22h30, à savoir une représentation sur un échafaudage de 9 mètres de haut.

Les propos recueillis par Marion Mellinger pour «L'essentiel Radio»:

Festival Porn Queen fait son retour au Rock um Knuedler

Le groupe luxembourgeois Porn Queen, qui a fait une pause de 5 ans, sera l'une des têtes d'affiches du festival Rock um Knuedler, qui a lieu ce vendredi, dès 17h, à Luxembourg. «Nous sommes fiers d'y jouer, et ça va être vraiment spécial», promet Lucas, le chanteur guitariste. Comme l'année dernière, ce festival rock urbain en plein air propose des heures de musique live en continu. Le public trouvera plusieurs scènes au centre-ville.

«Killer Machine» de Porn Queen:

Festival Des cadors et des talents à découvrir au Blues Express

Le festival Blues Express proposera ce samedi, à partir de 18h, 41 concerts sur onze scènes, à Lasauvage et au Fond-de-Gras. Il sera notamment possible d'y écouter Maceo Parker. Le saxophoniste de légende, qui a joué avec les plus grands, de James Brown à Fred Wesley en passant par George Clinton, fera parler sa virtuosité jazz, soul et funk, fort de plus d'un demi-siècle d'expérience. Dans un autre registre, Glenn Hughes sera l'autre principale tête d'affiche du festival. Bassiste au sein de Deep Purple, de 1973 à 1976, membre de Black Sabbath au milieu des années 80, le musicien britannique a également collaboré avec les pionniers du funk rock.

Un aperçu de Maceo Parker en concert:

Sport 150 riders internationaux attendus à Dudelange

Après un an de pause, les amateurs de sports urbains de l’ASBL Parc and Ride organisent ce week-end la 21e édition du Dudelange on Wheels. 4 000 spectateurs, 150 riders internationaux et une cinquantaine de joueurs de basket sont attendus, de ce vendredi à ce dimanche. Il sera possible de voir des sauts des tricks, des compétition de skate, du streetboard, des concerts de hip-hop et des sets électro.

Les propos recueillis par Séverine Goffin pour «L'essentiel Radio»:

Sport Tout le monde à vélo ce dimanche à Mamer

Ce dimanche, de 10h à 18h, les cyclistes et piétons auront la route entre Mamer et Mersch rien que pour eux pour «Alles op de Vëlo» (Tous à vélo). Plusieurs milliers de participants arpenteront un parcours d'environ 18 km dans la vallée de Mamer. Tout du long se trouveront des animations diversifiées et des stands de restauration. Des tours guidés en vélo tout-terrain, codage de vélo, un stand de réparation seront également proposés. Les points de départ se trouvent à proximité des gares de Mamer et Mersch.

Sortie club PNL pour la première fois au Luxembourg

Le groupe de rap parisien PNL va se produire en showcase ce vendredi soir (23h) au M Club, à Luxembourg. Avec un troisième album studio paru en avril et double disque de platine, Ademo et N.O.S. ont cassé la baraque, réalisant même le meilleur démarrage d'un album rap en vente physique dans le monde en 2019. Tout cela ayant été parfaitement orchestré avec un retour fracassant, le clip de «Au DD» dépassant aujourd'hui les 100 millions de vues.

«Au DD» de PNL:

Sport Courir 1 000 km pour la bonne cause à Hesperange

Pour la 20e édition des 1 000 km Hesper, les organisateurs souhaitent battre un record de 8 850 km. Pour cela, le plus grand nombre de coureurs est attendu ce dimanche, à 8h, au Centre Nicolas Braun, à Hesperange. Les participants effectueront autant de tours de 2 km qu'ils le souhaitent. Les inscriptions seront reversées à Handicap International.

Concerts Un bal populaire dédié à la Bretagne

Le bal populaire pour le 14 juillet, jour de la fête nationale française aura lieu le… 13 juillet, soit ce samedi, de 19h à minuit. Cette année, il est consacré à la Bretagne. Les groupes joueront donc de la musique bretonne sur la scène installée place Guillaume II, à Luxembourg. Et il y aura des spécialités de la région à déguster.

Sortie club Niska va enflammer le White

Le rappeur français Niska revient au Luxembourg pour un showcase, ce samedi soir (23h) au White Luxembourg, à Foetz. Pour le Français de 25 ans, tout s'est accéléré en 2017 avec son tube «Réseaux» et ses 276 millions de vues. Un hit extrait du second opus de Niska, «Commando», écoulé à plus de 500 000 exemplaires et certifié disque de diamant. En mai dernier, il dévoilait «Médicament», un nouveau single en duo avec Booba.

Médicament de Niska ft.Booba:

Parade Esch aux couleurs de l'arc-en-ciel

Ce samedi dès 13h30, les membres de la communauté LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) vont parader fièrement dans la rue de l’Alzette, à Esch. La Marche des fiertés mènera la foule colorée, place de l’Hôtel-de-Ville, où concerts et performances d’artistes travestis s’enchaîneront. La fête se poursuivra dimanche, de 12h à 21h.

(L'essentiel)