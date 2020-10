Le chien-​​robot débarque sur les chantiers du pays

C’est une véritable révolution qui valait bien la présence de Lex Delles, ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. Ce jeudi matin, sur un chantier de logements, à Hesperange, l’entreprise de construction Stugalux a présenté sa dernière acquisition, deux chiens-robots «Spot» pour le moins... déroutants! Développés par Boston Dynamics aux États-Unis, ils débarquent pour la première fois en Europe et c’est au Grand-Duché qu’ils sont en pleine phase expérimentale. «Le contrat a été signé en novembre 2019 et nous les avons reçus en juin dernier», explique Joël Schons, l’un des dirigeants de Stugalux. Cette dernière a fait le pari d’investir 200 000 euros pour cet outil censé optimiser le travail sur les chantiers.

Le robot spot a le gabarit d’un chien, quatre pattes et un corps. Il avance, recule, se couche, regarde en haut et en bas et hoche même la tête. Équipé de radars, de quatre caméras, de capteurs et d’un ordinateur, il a vocation à effectuer des mesures dans les bâtiments en construction pour fournir une modélisation 3D ultraprécise des espaces. Des données qui peuvent être récoltées plus régulièrement et donc faire gagner du temps, à terme, au travail opérationnel des équipes. D’autant qu’il suffit d’un passage dans un endroit pour que le chien puisse ensuite s’y orienter seul, même en présence de nouveaux obstacles.

«Ces robots ne remplaceront jamais les ouvriers»

Sur le dos du chien-robot peuvent être installés de nombreux outils actuellement développés par le secteur de la construction. Pour de nombreuses tâches. Joël Schons en est certain, cette technologie est l’avenir du bâtiment. «C’est formidable de voir ces sociétés qui font un pas en avant», appuie Lex Delles, fasciné jeudi au point de manier lui-même la manette du robot. Et à ceux qui estiment que la digitalisation est un danger pour l’emploi, la réponse est claire. «C’est simplement un outil supplémentaire pour faciliter le travail des ouvriers. Ces robots là ne remplaceront jamais leur présence. C’est une augmentation de la productivité, glisse M. Schons. Grâce aux robots, on peut faire des choses qu’on ne faisait pas avant».

D’ailleurs Stugalux rappelle qu’elle compte aujourd’hui 400 employés et qu’elle a recruté cette année et recrutera encore. «Les besoins sont constants dans le secteur du logement». Et si deux chiens-robots sont aujourd’hui testés, d’autres devraient être commandés encore à moyen terme. L’entreprise Stugalux est pionnière au Luxembourg et même à l’échelle européenne donc, mais ses dirigeants, qui ont «caché» le projet durant l’été, savent que la concurrence adoptera aussi la technologie à plus ou moins long terme. «Et nous allons suivre ça», a glissé Lex Delles, déjà convaincu.

(L'essentiel/Sara Lima et Nicolas Chauty)