Stacy a perdu la vie à la sortie d'un concert à Esch

«Tu vas à un show de Broederliefde au Luxembourg et tu ne rentreras plus jamais à la maison. Dieu seul sait pourquoi il t’a emmenée». Un DJ du collectif de rap néerlandais Broederliefde a posté dimanche un hommage poignant à Stacy, jeune femme de 20 ans décédée dans la nuit de samedi à dimanche dans un accident de la route à Esch-Belval.

Selon nos informations, originaire de Rotterdam, elle avait fait le déplacement comme d’autres fans néerlandais pour assister au concert du groupe, samedi soir au WickiBeach, à Esch. Une source proche de la famille, précise que certains jeunes partageaient avec les musiciens des origines capverdiennes. D'après la police grand-ducale, l’accident est intervenu vers 1h du matin à hauteur du rond-point de la Porte des Sciences. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule peu après le tunnel de Micheville et s’est écrasé à gauche contre les glissières. Avec la violence du choc, le véhicule s'est renversé et immobilisé sur le côté, couché dans le rond-point. Neuf personnes étaient à bord, note la police.

Une enquête ouverte

Plusieurs occupants, dont la Néerlandaise décédée sur les lieux auraient été éjectés du véhicule. Une jeune femme a dû en être extraite par les secours. Deux personnes grièvement blessées ont dû subir une intervention chirurgicale d'urgence. Six ont été légèrement blessées. Le véhicule accidenté, de type fourgon utilitaire avec des places assises, venait de France peu avant l’accident, indiquait dimanche la police. Des personnes de nationalité française et néerlandaise étaient à l’intérieur. Une enquête a été ouverte pour comprendre les raisons de l'accident. Des ambulances et équipes des Centres d'incendie et de secours d'Esch-sur-Alzette, Sanem-Differdange, Bettembourg, Mondercange et le SAMU sont intervenus.

Selon le personnel du bar, contacté dimanche, le concert «affichait complet avec 1 000 personnes dont certaines venues de loin. Le show a débuté vers 21h30 et tout le monde avait quitté les lieux à minuit et quart». «Je pense que tu es la première supportrice qui a voulu être en photo avec moi. Au nom de tout le groupe, merci pour tout et toutes mes excuses que cela ait dû arriver après notre spectacle», a écrit le musicien.

(Nicolas Martin/L'essentiel)