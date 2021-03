Dimanche, offrez un bretzel à l'élue de votre cœur!

Comme chaque année, à pareille époque, le bretzel est à l'honneur à l'occasion du «Bretzelsonndeg». Traduisez: «Le dimanche des bretzels». C'est oublier que ce quatrième dimanche de Carême peut entraîner des conséquences fâcheuses sur la vie amoureuse.

Ce dimanche, les hommes n'oublieront certainement pas d’offrir cette délicieuse pâtisserie à l’élue de leur cœur comme gage de leurs sentiments. En contrepartie, l’homme recevra des œufs de sa bien-aimée à Pâques. Si ce n'est pas le cas, l’expression luxembourgeoise «De Kuerf kréien», qui signifie «recevoir un panier» marquera tout simplement la fin de sa relation amoureuse.

«On travaille uniquement avec du beurre»

À la boulangerie Pascal, au Limpertsberg, Pascal Malaman et son équipe ont préparé des pâtisseries en nombre: «Le bretzel reste dans la plus pure tradition luxembourgeoise et pour ce dimanche, on en a préparé trois fois plus qu’en temps normal, pour répondre à une demande toujours plus conséquente».

Sans dévoiler les secrets de fabrication, le pâtissier met l'accent sur le choix des produits: «On travaille uniquement avec du beurre, que ce soit pour la crème ou pour la pâte d’amandes. J’insiste beaucoup sur l’importance de la fraîcheur des produits et leur qualité. Pour la farine, c’est la même chose. On prépare nos pâtisseries avec de la farine 100% blé sans additif». Ainsi chouchoutés, les bretzels n’attendent plus que le grand jour pour célébrer l’amour.

Maintenant, c'est à vous de jouer messieurs. Offrez à la fille de vos rêves le plus beau et le plus délicieux des bretzels pour conquérir son cœur!

(Jean-François Servais/L'essentiel)