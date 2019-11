«La possibilité que Google ne vienne pas existe»

«La possibilité existe que Google ne construise pas de data center à Bissen. Le site luxembourgeois reste en concurrence avec ceux d'autres pays», ont rappelé Fabien Vieau, regional director data center energy & location strategy EMEA et Frederic Descamps data center facilites manager ce jeudi. Les deux responsables de Google se prêtaient à une séance de questions-réponses sur un projet qui fait des vagues depuis deux ans au Luxembourg.

Néanmoins, si le projet se concrétise, le premier des deux data centers serait opérationnel au plus tôt «début 2023». Les data centers sont extrêmement gourmands en eau et électricité. Cette consommation est le point à régler pour obtenir les dernières autorisations. À titre d'exemple, Google envisage d'utiliser l'eau de l'Alzette pour refroidir ses serveurs, ce qui nécessiterait la construction d'infrastructures pour traverser la route. Mais «il y a quelques jours nous avons appris la possibilité de nous connecter à une station d'épuration, souligne Fabien Vieau. La forme finale du projet est encore mouvante».

Creos devra produire plus d'électricité

Pour l'électricité, également, qui pourrait représenter 12% de la consommation nationale, «Creos a un plan d'augmentation de ses capacités. Il est totalement indépendant du fait que nous venions ou pas. Mais il couvrirait les besoins des deux data center».

Les responsables ont insisté sur la capacité d'innovation de Google. «Nos data center sont sept fois plus efficaces énergétiquement qu'il y a 5 ans. En moyenne, les data centers consomment 50% de plus qu'un data center Google. Et nous compensons 100% de notre énergie depuis deux ans. Le projet que nous construirons à terme pourrait être très différent de ce qu'on présenterait aujourd'hui».

En termes de retour pour le Luxembourg, les responsables rappellent que c'est le pays qui est venu vers eux et non l'inverse, «dans le cadre de la stratégie Digital Luxembourg». Le projet générerait entre 100 et 350 emplois directs, notamment pour la sécurité et la maintenance. Quand aux retours financiers, les responsables se bornent à souligner qu'un projet similaire a contribué à hauteur de 800 millions d'euros au produit intérieur brut des Pays-Bas depuis sa création en 2016.

(Séverine Goffin/L'essentiel)