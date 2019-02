L’absentéisme a (un peu) baissé au Luxembourg

Sans surprise, les salariés âgés de plus de 50 ans sont plus souvent malades que les jeunes de moins de 30 ans. Selon le rapport annuel de l’Inspection générale de la Sécurité sociale (IGSS), le taux d’absentéisme des plus de 50 ans (4,75 %) est 1,6 fois supérieur à leurs cadets âgés de moins de 30 ans (2,91 %). Reste qu’entre 2016 et 2017, le taux d’absentéisme dans le secteur privé a baissé pour toutes les tranches d’âge de la population active.

Parmi les catégories socio-professionnelles les plus touchées par l’absentéisme au travail, on retrouve les salariés de la santé et de l’action sociale (4,7 %). L’hébergement et la restauration (4,4 %) ainsi que le secteur du transport (4,3 %) complètent le podium. Les salariés qui tombent le moins malades travaillent, selon l’IGSS, dans l’information et la communication (2,2 %), dans les activités spécialisées et scientifiques (2,3 %) et aussi dans la finance et les assurances (2,5 %).

Les frontaliers plus souvent en arrêt

À noter encore que les frontaliers sont plus souvent en arrêt maladie que les résidents, avec 4 % d’absentéisme contre 3,3 %. L’IGSS note avec satisfaction dans son rapport annuel que «près d’un salarié sur deux (47 %) n’a pas été malade en 2017». Ceux qui ont été malades, en revanche, ont connu en moyenne «2,6 épisodes de 8,1 jours chacun».

Le taux d’absentéisme a donc baissé pour se situer à 3,64 % en 2017, contre 3,73 % l’année précédente. «La diminution du taux résulte à la fois d’une baisse du taux de longue durée (absence de plus de trois semaines) et d’une stabilisation du taux de courte durée», résume l’IGSS.

(Patrick Théry/L'essentiel)