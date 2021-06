Alerte aux pollens jusqu'à la mi-​​juillet au Luxembourg

Éternuements, rhume des foins, picotement au niveau des yeux, mal de gorge. Si vous ressentez ces symptômes depuis quelques jours, cela est peut-être dû à une allergie aux pollens. Et pour cause, le Luxembourg se trouve «dans un contexte allergique important», explique François Hentges, médecin dans le service d'Immunologie-​Allergologie du CHL (Centre hospitalier de Luxembourg).

La saison des pollens de graminées bat en effet son plein. Elle doit s'étaler jusqu'à la mi-juillet, après avoir débuté plus tard que prévu à cause «du temps froid et pluvieux». «Cela démarre normalement vers la mi-mai, parfois début mai. Pour les mêmes raisons, les saisons des pollens d'arbres (février, mars avril) étaient tardives et peu importantes comparées aux années précédentes», précise le spécialiste à L'essentiel.

«Ne pas se promener dehors au milieu de la journée»

Avec le retour du soleil et des températures avoisinant les 30, les pollens risquent donc d'empoisonner la vie des personnes concernées. Ainsi, ceux qui comptaient profiter du beau temps pour se promener et faire des activités en extérieur vont devoir revoir leurs ambitions à la baisse. Les conseils de l'allergologue? «Se tenir à l'écart des pollens, ne pas se promener dehors au milieu de la journée quand il fait beau et qu'il y a du vent et surtout ne pas faire d'effort physique à l'extérieur (sport , travail) dans ces mêmes conditions».

Des traitements médicaux peuvent être prescrits en fonction des symptômes, mais le meilleur moyen d'éviter les désagréments dus aux pollens est de discuter avec son médecin «d'un traitement immunothérapeutique présaisonnier», explique le Dr. Hentges. Trop tard pour cette année, mais bon à savoir pour la prochaine! Environ 15% de la population luxembourgeoise souffre d'allergie aux pollens. Les allergies respiratoires sont surtout fréquentes chez les jeunes.

(Thomas Holzer/L'essentiel)