Un container de festival pour revoir les aînés

Confinées pendant sept semaines avant de pouvoir enfin revoir leurs proches, les personnes âgées qui se trouvent dans des maisons de soins et de repos passent actuellement par tous les sentiments. «Quand l'épidémie de Covid-19 a débuté, en mars 2020, elles nous ont tout d'abord demandé pourquoi on prenait autant de mesures de protection», nous a confié Sabrina Stefanetti, Responsable Service Social du CIPA Gréngewald, à Niederanven, «car nos résidents, dont la moyenne d'âge est de 87 ans, ont l'impression d'avoir connu bien pire lors de la Seconde Guerre mondiale (1940-1945). Ici, ils ne manquent de rien...».

Au Luxembourg, la ministre de la Famille Corinne Cahen a rappelé, la semaine dernière, que «5 765 résidents se trouvaient dans les maisons de soins et de santé», où seulement ««90 cas de Covid-19 positifs, pour malheureusement 29 personnes décédées» ont été recensés «dans une douzaine de structures». Face au coronavirus, et par rapport aux pays limitrophes, les structures grand-ducales ont donc très bien résisté car le Grand-Duché, «c'est une petite machine qui fonctionne bien avec beaucoup de moyens», nous a-t-on confié. Mais le confinement se poursuit et les visites des familles sont actuellement strictement limitées pour redonner le sourire à ces personnes âgées. Une situation qui pourrait encore durer plusieurs mois, alors il a fallu trouver des solutions, car «les visioconférences par écrans interposés et le dévouement de nos supers équipes, cela ne remplacera jamais les vrais contacts avec les familles», nous a-t-on ajouté assez naturellement.

«Nos résidents attendent le retour du coiffeur»

Pour y parvenir le CIPA Gréngewald à Niederanven a décidé de louer un container tout équipé «qui aurait normalement dû loger des artistes lors des festivals cet été», nous a indiqué Patrick Reding, directeur. «Le premier mois est tarifé 2 500 euros, le deuxième 1 200 euros et ensuite, ce sera 300 euros/semaine. La société néerlandaise qui s'en occupe a remplacé la paroi qui partageait deux chambres par un plexiglass, il n'y pas d'interférence, les échanges de paroles sont relayés par un micro et chacun ressort ensuite de son côté. Personne ne voit actuellement le bout du tunnel et je n'ai malheureusement pas de boule de cristal, mais en l'absence de médicaments face au Covid-19, ce container est probablement une des solutions pour permettre les visites en toute sécurité lors des prochains mois».

Et les premiers résultats sont pour la plupart positifs. «À l'intérieur du container avec du chauffage et des bonnes lumières, nous avons aménagé l'espace pour le rendre plus cosy, plus humain», a souligné Patrick Reding. «Les personnes âgées sont épatées et l'endroit est sécurisé avant d'être bien entendu désinfecté entre chaque visite». Des visites qui vont s'enchaîner cette semaine avec un carnet de visites qui s'est très rapidement rempli pour le plus grand bonheur des 149 résidents du CIPA Gréngewald. «Nos résidentes qui veulent rester coquettes n'attendent désormais plus qu'une seule chose: le grand retour du coiffeur!», nous a confié avec le sourire Sabrina Stefanetti. «Nous leur avons mis des bigoudis, nous nous sommes occupés des teintures, mais pour elles, à l'exception des leurs familles, c'est ce qui leur manquait».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)