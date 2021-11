Stella et son malinois nous bluffent sur TikTok

Depuis de longs mois et au fil des confinements, certains internautes ont développé une véritable maîtrise du réseau social TikTok. D'autres ont profité de cette drôle de période pour passer plus de temps aux côtés de leurs animaux de compagnie. Stella, elle, est visiblement parvenue à faire les deux et force est de constater qu'elle dispose aujourd'hui d'une vraie complicité avec son berger malinois Nayeli. Leurs prouesses communes aux quatre coins du Grand-Duché sont visibles via le compte k9_stellanayeli et on prend beaucoup de plaisir à vous les partager.

Les fans de dressage apprécieront à coup sûr l'importante maîtrise de plusieurs gestes répétés qui semblent aujourd'hui très bien intégrés. Monter sur le dos de sa maîtresse sur le quai d'une gare CFL, et s'y maintenir naturellement durant plusieurs secondes; marcher au même rythme avec ses pattes avant posées sur les chaussures de Stella; ou encore, faire de l'exercice au cœur des vignes, Nayeli a plus d'un tour dans son sac, et ce berger malinois gagne a être connu.

(fl/L'essentiel)